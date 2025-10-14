Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 14 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

Потери врага по состоянию на 14 октября 2025 года — Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1329 сутки полномасштабной войны составляют 1 125 150 человек.

Потери России в войне на 14 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 октября потеряла:

  • личного состава – около 1125150 (+1200) человек;
  • танков – 11256 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23345 (+0) ед;
  • артиллерийских систем – 33628 (+29) ед;
  • РСЗО – 1520 (+0) ед;
  • средства   ПВО – 1225 (+0) ед ;
  • самолетов – 427 (+0) ед;
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 69632 (+390);
  • крылатые ракеты – 3859 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильная   техника   и автоцистерны – 64188 (+145);
  • специальная техника – 3977 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 14 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 14 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 69 враеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 14 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:карта боевых действий на сегодня.

Светлана Манько