Потери врага по состоянию на 14 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1329 сутки полномасштабной войны составляют 1 125 150 человек.

Потери России в войне на 14 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 октября потеряла:

личного состава – около 1125150 (+1200) человек;

танков – 11256 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23345 (+0) ед;

артиллерийских систем – 33628 (+29) ед;

РСЗО – 1520 (+0) ед;

средства ПВО – 1225 (+0) ед ;

ПВО ед самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 69632 (+390);

крылатые ракеты – 3859 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 64188 (+145);

техника и автоцистерны специальная техника – 3977 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 14 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 69 враеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:карта боевых действий на сегодня.