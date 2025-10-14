- Тип
Потери врага по состоянию на 14 октября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1329 сутки полномасштабной войны составляют 1 125 150 человек.
Потери России в войне на 14 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 октября потеряла:
- личного состава – около 1125150 (+1200) человек;
- танков – 11256 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23345 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 33628 (+29) ед;
- РСЗО – 1520 (+0) ед;
- средства ПВО – 1225 (+0) ед ;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 69632 (+390);
- крылатые ракеты – 3859 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 64188 (+145);
- специальная техника – 3977 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 14 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 69 враеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
