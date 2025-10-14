Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1329 добу повномасштабної війни становлять 1 125 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 жовтня втратила:

особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб;

танків – 11256 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;

артилерійських систем – 33628 (+29) од;

РСЗВ – 1520 (+0) од;

засоби ППО – 1225 (+0) од ;

ППО од літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390);

крилаті ракети – 3859 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145);

техніка та автоцистерни спеціальна техніка – 3977 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

