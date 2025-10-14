- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1329 добу повномасштабної війни становлять 1 125 150 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб;
- танків – 11256 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
- артилерійських систем – 33628 (+29) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.