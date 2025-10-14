Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1329-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців у районі Ступочок.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько