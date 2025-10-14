Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 14 октября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1329-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 14 октября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 190 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4315 обстрелов, из них 69 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5214 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Барвиновка, Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 14 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Дерилово, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки, Лимана и Дробышева.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполья, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Миролюбовка, Дачное, Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 28 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Январское, Вороно, Степное, Новониколаевка, Новогригоровка, Ялта и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении захватнические войска четырежды атаковали позиции наших защитников вблизи Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько