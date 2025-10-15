Потери врага по состоянию на 15 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1330 сутки полномасштабной войны составляют 1126220 человек.

Потери России в войне на 15 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 октября потеряла:

личного состава – около 1126220 (+1070) человек;

танков – 11259 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23347 (+2) ед;

артиллерийских систем – 33671 (+43) ед;

РСЗО – 1520 (+0) ед;

средства ПВО – 1227 (+2) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 70021 (+389);

крылатые ракеты – 3859 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 64329 (+141);

специальная техника – 3977 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 15 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 86 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

