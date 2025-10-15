- Тип
Потери врага по состоянию на 15 октября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1330 сутки полномасштабной войны составляют 1126220 человек.
Потери России в войне на 15 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 октября потеряла:
- личного состава – около 1126220 (+1070) человек;
- танков – 11259 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23347 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 33671 (+43) ед;
- РСЗО – 1520 (+0) ед;
- средства ПВО – 1227 (+2) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 70021 (+389);
- крылатые ракеты – 3859 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 64329 (+141);
- специальная техника – 3977 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 15 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 86 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
