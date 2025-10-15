Втрати ворога станом на 15 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1330 добу повномасштабної війни становлять 1 126 220 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:

особового складу – близько 1126220 (+1070) осіб;

танків – 11259 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23347 (+2) од;

артилерійських систем – 33671 (+43) од;

РСЗВ – 1520 (+0) од;

засоби ППО – 1227 (+2) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389);

крилаті ракети – 3859 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141);

спеціальна техніка – 3977 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.