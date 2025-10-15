- Тип
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1330 добу повномасштабної війни становлять 1 126 220 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1126220 (+1070) осіб;
- танків – 11259 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23347 (+2) од;
- артилерійських систем – 33671 (+43) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1227 (+2) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
