Потери врага по состоянию на 16 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1301 год полномасштабной войны составляют 1 096 430 человек.

Потери России в войне на 16 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 сентября потеряла:

личного состава – около 1096430 (+910) человек;

танков – 11184 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 23274 (+5) ед;

артиллерийских систем – 32810 (+26) ед;

РСЗО – 1490 (+2) ед;

средства ПВО – 1217 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 59719 (+310);

крылатые ракеты – 3718 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 61770 (+72);

специальная техника – 3965 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 16 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 89 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

