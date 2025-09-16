Карта боевых действий в Украине на 16 сентября 2025 года

Продолжается 1301-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 208 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4795 обстрелов, из них 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5865 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Веселянка, Степногорск, Лукьяновское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений. Враг нанес один ракетный и 5 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 14 управляемых бомб, совершил 155 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 20 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Отрадного и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодцев, Торского.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе Орехово-Василовки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Екатериновки и в направлении Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Шевченко, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Золотого Колодца, Свободного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Молодого, Филиалы.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 34 атаки противника вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороне, Терново, Новоивановка и в направлении Филиала, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки кафиров.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

