Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

Триває 1301-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 208 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Веселянка, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 5 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 14 керованих бомб, здійснив 155 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

