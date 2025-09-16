Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1301-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 208 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Веселянка, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 5 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 14 керованих бомб, здійснив 155 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько