Сирський: Дрони у серпні знищили понад 67 тисяч об’єктів ворога, Middle Strike став ефективнішим на 25%

Протягом минулого місяця українські дрони уразили понад 67 тисяч об’єктів противника, а ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, основні зусилля українські війська зосередили на стримуванні противника та завданні йому максимальних втрат. Військовим доводилося стабілізувати ситуацію на Лиманському, Добропільському, Покровському, Новопавлівському напрямках, застосовувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати міста від ударів та бити вглиб Росії.

У серпні завершувався перехід на корпусну систему управління. Армійські корпуси набули повноважень і прийняли відповідні комплекти військ та смуги відповідальності. Реформа вже демонструє ефективність та результативність.

Сирський додав, що серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Що таке програма Middle Strike?

Middle Strike — це тактика або концепція застосування середньодальніх ударних дронів, які оперують на відстані приблизно 100–300 км від лінії фронту, пише Euromaidan Press.

Цей підхід служить комунікаційною ланкою між короткодіючими FPV-дронами (до 25 км) і глибокими ударами (понад 400 км).

Одним з прикладів техніки Middle Strike є український дрон Bulava, який уже виконує бойові завдання та демонструє кращі результати, ніж російський “Ланцет”.