Сырский: Дроны в августе уничтожили более 67 тысяч объектов врага, Middle Strike стал более эффективным на 25%

За прошедший месяц украинские дроны поразили более 67 тысяч объектов противника, а эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, основные усилия украинские войска сосредоточили на сдерживании противника и нанесении ему максимальных потерь. Военным приходилось стабилизировать ситуацию на Лиманском, Добропольском, Покровском, Новопавловском направлениях, применять тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, прикрывать города от ударов и избивать вглубь России.

В августе завершался переход на корпусную систему управления. Армейские корпуса обрели полномочия и приняли соответствующие комплекты войск и полосы ответственности. Реформа уже показывает эффективность и результативность.

Сырский добавил, что август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Что такое Middle Strike?

Middle Strike – это тактика или концепция применения среднедальных ударных дронов, оперирующих на расстоянии примерно 100-300 км от линии фронта, пишет Euromaidan Press.

Этот подход служит коммуникационным звеном между короткодействующими FPV-дронами (до 25 км) и глубокими ударами (более 400 км).

Одним из примеров техники Middle Strike является украинский дрон Bulava, который уже выполняет боевые задания и демонстрирует лучшие результаты, чем российский Ланцет.