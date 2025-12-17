- Тип
Потери врага по состоянию на 17 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1730 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1393 сутки полномасштабной войны составляют 1 192 350 человек.
Потери России в войне на 17 декабря 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 декабря потеряла:
- личного состава – близко 1 192 350 (+1 730) человек,
- танков – 11 427 (+6) ед. .,
- боевых бронированных машин –23 758 (+21) ед.
- артиллерийских систем – 35 205 (+33) ед.
- РСЗО –1 571 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 262 (+1) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+1) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 361 (+179) ед.
- специальная техника – 4027 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 17 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 37 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
