Война
Новости
Потери врага по состоянию на 17 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

дрон, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1730 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1393 сутки полномасштабной войны составляют 1 192 350 человек.

Потери России в войне на 17 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 декабря потеряла:

  • личного состава – близко   1 192 350 (+1 730) человек,
  • танков –   11 427 (+6) ед. .,
  • боевых бронированных машин –23 758 (+21) ед.
  • артиллерийских систем –   35 205 (+33) ед.
  • РСЗО –1 571 (+1) ед.
  • средства ПВО –   1 262 (+1) ед.
  • самолетов – 432 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня –   91 386 (+167) ед.
  • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
  • корабли/катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки –   2 (+1)   ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны –   70 361 (+179) ед.
  • специальная техника – 4027 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 17 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 17 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 37 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 17 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько
