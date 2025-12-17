Потери врага по состоянию на 17 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1730 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1393 сутки полномасштабной войны составляют 1 192 350 человек.

Потери России в войне на 17 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 декабря потеряла:

личного состава – близко 1 192 350 (+1 730) человек,

(+1 730) человек, танков – 11 427 (+6) ед. .,

11 427 (+6) ед. ., боевых бронированных машин –23 758 (+21) ед.

артиллерийских систем – 35 205 (+33) ед.

35 205 (+33) ед. РСЗО –1 571 (+1) ед.

средства ПВО – 1 262 (+1) ед.

1 262 (+1) ед. самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167) ед.

91 386 (+167) ед. крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+1) ед.

ед. автомобильная техника и автоцистерны – 70 361 (+179) ед.

70 361 (+179) ед. специальная техника – 4027 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 17 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 37 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.