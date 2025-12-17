Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1393-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 278 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3729 обстрелов, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области; Воздвиженовка, Железнодорожное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и произвел 138 обстрелов, в том числе восемь – с реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодезного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло 24 атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровой Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Краматорском направлении противник атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Зверевого, Сергеевки, Новопавловки, Филиала, Нового Шахового, Дорожного, Сухецкого.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Январское, Красногорское, Согласие, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 28 атак россиян в районе населенного пункта Солодкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 17 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько
