Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1393-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 278 бойових зіткнень.  

Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 138 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 24 атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, Костянтинівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 28 атак росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 17 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент