Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1730 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1393 добу повномасштабної війни становлять 1 192 350 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 грудня втратила:

особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб,

(+1 730) осіб, танків – 11 427 (+6) од. .,

11 427 (+6) од. ., бойових броньованих машин –23 758 (+21) од.

артилерійських систем – 35 205 (+33) од.

35 205 (+33) од. РСЗВ –1 571 (+1) од.

засоби ППО – 1 262 (+1) од.

1 262 (+1) од. літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167) од.

91 386 (+167) од. крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+1) од.

од. автомобільна техніка та автоцистерни – 70 361 (+179) од.

70 361 (+179) од. спеціальна техніка – 4 027 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

