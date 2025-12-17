- Тип
Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1730 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1393 добу повномасштабної війни становлять 1 192 350 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб,
- танків – 11 427 (+6) од. .,
- бойових броньованих машин –23 758 (+21) од.
- артилерійських систем – 35 205 (+33) од.
- РСЗВ –1 571 (+1) од.
- засоби ППО – 1 262 (+1) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+1) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 361 (+179) од.
- спеціальна техніка – 4 027 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
