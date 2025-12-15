- Тип
Потери врага по состоянию на 15 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1391 сутки полномасштабной войны составляют 1 189 470 человек.
Потери России в войне на 15 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 189 470 (+980) человек
- танков – 11 412 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 731 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 35 105 (+64) ед.
- РСЗО – 1 570 (+3) ед.
- средства ПВО – 1261 (+2) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 005 (+207) ед.
- специальная техника – 4026 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 15 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
