Потери врага по состоянию на 15 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1391 сутки полномасштабной войны составляют 1 189 470 человек.

Потери России в войне на 15 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 декабря потеряла:

личного состава – около 1 189 470 (+980) человек

танков – 11 412 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 731 (+10) ед.

артиллерийских систем – 35 105 (+64) ед.

РСЗО – 1 570 (+3) ед.

средства ПВО – 1261 (+2) ед.

самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653) ед.

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 70 005 (+207) ед.

специальная техника – 4026 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 15 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

