Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1391 добу повномасштабної війни становлять 1 189 470 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 грудня втратила:

особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб

танків – 11 412 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.

артилерійських систем – 35 105 (+64) од.

РСЗВ – 1 570 (+3) од.

засоби ППО – 1 261 (+2) од.

літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.

крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.

спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

