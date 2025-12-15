- Тип
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1391 добу повномасштабної війни становлять 1 189 470 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб
- танків – 11 412 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
- артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
- РСЗВ – 1 570 (+3) од.
- засоби ППО – 1 261 (+2) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
