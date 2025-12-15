Запланована подія 2

Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1391-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Баранівка Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 152 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили сім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз: у бік Приморського.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитись до наших позицій у районі Антонівського мосту.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 15 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько