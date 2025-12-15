Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

Продолжается 1391-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4286 обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6447 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Барановка Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Придорожное, Новобойковское, Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, пять пунктов управления, шесть артиллерийских средств и один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 152 обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Колодец, Новоселовка, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили семь вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населённых пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 17 атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Согласие и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 13 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал однажды: в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну неудачную попытку приблизиться к нашим позициям в районе Антоновского моста.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

Слава Украине!

