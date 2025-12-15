Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,85

49,67

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

война, ссу, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1391-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4286 обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6447 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Барановка Харьковской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Придорожное, Новобойковское, Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, пять пунктов управления, шесть артиллерийских средств и один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 152 обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодезного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Колодец, Новоселовка, Среднее и Заречное.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Славянском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили семь вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе Часового Яра.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населённых пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное и в сторону Новопавловки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 17 атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Согласие и Рыбное.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг совершил 13 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Ореховском направлении противник наступал однажды: в сторону Приморского.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении враг предпринял одну неудачную попытку приблизиться к нашим позициям в районе Антоновского моста.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 15 декабря 2025 года

на   Волынском и Полесском направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько