Потери врага по состоянию на 20 декабря 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1396 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 195 610 человек.
Потери России в войне на 20 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек,
- танков – 11 433 (+0) ед. боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед.
- РСЗО – 1 575 (+1) ед.
- средства ПВО – 1263 (+0) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 721 (+130) ед.
- специальная техника – 4028 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 20 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 31 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
