Потери врага по состоянию на 20 октября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1335 сутки полномасштабной войны составляют 1 131 070 человек.

Потери России в войне на 20 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 октября потеряла:

личного состава – около 1131070 (+890) человек;

танков – 11270 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23399 (+0) ед;

артиллерийских систем – 33879 (+45) ед;

РСЗО – 1524 (+0) ед;

средства ПВО – 1229 (+1) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 72365 (+398);

крылатые ракеты – 3864 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 64892 (+94);

специальная техника – 3980 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 20 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 38 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.