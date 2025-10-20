- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 20 октября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1335 сутки полномасштабной войны составляют 1 131 070 человек.
Потери России в войне на 20 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 октября потеряла:
- личного состава – около 1131070 (+890) человек;
- танков – 11270 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23399 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 33879 (+45) ед;
- РСЗО – 1524 (+0) ед;
- средства ПВО – 1229 (+1) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 72365 (+398);
- крылатые ракеты – 3864 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 64892 (+94);
- специальная техника – 3980 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 20 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 38 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны
- зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.