Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1335-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара и 74 авиационных удара, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 894 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5482 дрона-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БПЛА и четыре артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

В Славянском направлении, в районах Серебрянки и Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Александро-Шультиного, Щербиновки, Торецкая, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филиал, Луч, Новосибирск, Новосибирск, Новосибирск.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Александровском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Александроград, Вишневое, Вербовое, Январское, Вороне, Сосновка, Новогригоровка и Новониколаевка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачных атаки в районе Малиновки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Плавни.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько