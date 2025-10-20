- Тип
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1335 добу повномасштабної війни становлять 1 131 070 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1131070 (+890) осіб;
- танків – 11270 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23399 (+0) од;
- артилерійських систем – 33879 (+45) од;
- РСЗВ – 1524 (+0) од;
- засоби ППО – 1229 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398);
- крилаті ракети – 3864 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94);
- спеціальна техніка – 3980 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
- зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
