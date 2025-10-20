Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1335 добу повномасштабної війни становлять 1 131 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:

особового складу – близько 1131070 (+890) осіб;

танків – 11270 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23399 (+0) од;

артилерійських систем – 33879 (+45) од;

РСЗВ – 1524 (+0) од;

засоби ППО – 1229 (+1) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398);

крилаті ракети – 3864 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94);

спеціальна техніка – 3980 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.