Карта бойових дій в Україні на 20 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1335-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 жовтня 2025 року
Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БпЛА та чотири артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки та Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько