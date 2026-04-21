Потери врага по состоянию на 21 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1518 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 320 310 человек.

Потери России в войне на 21 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 апреля потеряла:

личного состава – близко 1 320 310 (+1 040) человек

человек танков – 11 884 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 24 429 (+7) ед.

ед. артиллерийских систем – 40 478 (+82) ед.

ед. РСЗО – 1 749 (+1) ед.

средства ПВО – 1350 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 250 463 (+1 905) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 90 763 (+192) ед.

ед. специальная техника – 4132 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 116 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

