Потери врага по состоянию на 22 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1154-е сутки полномасштабной войны составляют 943 060 человек.

Потери России в войне на 22 апреля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 апреля потеряла:

личного состава – около 943 060 (+1130) человек,

танков ‒ 10 683 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 296 (+19) ед,

артиллерийских систем – 26 689 (+26) ед,

РСЗО – 1367 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1140 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 388 (+118),

крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 45 458 (+134) ед,

специальная техника ‒ 3859 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 22 апреля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.;

16 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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