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Втрати ворога станом на 22 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1154-ту добу повномасштабної війни становлять 943 060 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 943 060 (+1130) осіб,
- танків ‒ 10 683 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 296 (+19) од,
- артилерійських систем – 26 689 (+26) од,
- РСЗВ – 1367 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1140 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 388 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 458 (+134) од,
- спеціальна техніка ‒ 3859 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.;
- 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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