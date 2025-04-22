Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

Триває 1154-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2651 дрон-камікадзе та здійснили 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мар’їне, Краснопілля, Високе, Мала Рибиця, Миропільське, Проходи, Студенок, Угроїди Сумської області; Олександропіль, Покровськ, Новопавлівка, Муравка, Новодарівка, Дачне Донецької області; Малинівка, Залізничне, Щербаки, Новояковлівка, Степногірськ Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії — успіху не мав.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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