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Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1154-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2651 дрон-камікадзе та здійснили 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мар’їне, Краснопілля, Високе, Мала Рибиця, Миропільське, Проходи, Студенок, Угроїди Сумської області; Олександропіль, Покровськ, Новопавлівка, Муравка, Новодарівка, Дачне Донецької області; Малинівка, Залізничне, Щербаки, Новояковлівка, Степногірськ Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі атакував позиції наших військ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії — успіху не мав.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — з реактивних систем залпового вогню.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько