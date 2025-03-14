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Тип
Війна Війна
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Генштаб спростовує оточення українських підрозділів на Курщині

Генштаб спростовує оточення українських підрозділів на Курщині
Фото: Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області.

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Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

У відомстві наголосили, що ці повідомлення є частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дестабілізацію ситуації та тиск на Україну та її партнерів.

Згідно з повідомленням, ситуація на фронті залишається контрольованою.

Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

"Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", - йдеться в повідомленні.

Жодної загрози оточення українських військ немає, підкреслили в Генштабі.

З початку доби на цьому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у четвер, 13 березня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Трамп також заявив, що в цей момент тисячі українських військових начебто "повністю в оточенні" і перебувають у вразливому положенні, а тому він просив Путіна "пожаліти їх", ймовірно, маючи на увазі поточну ситуацію на Курщині.

Автор:
Тетяна Гойденко