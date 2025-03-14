Генштаб опровергает оцепление украинских подразделений на Курщине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба.

В ведомстве подчеркнули, что эти сообщения являются частью российской информационной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации и давление на Украину и ее партнеров.

Согласно сообщению, ситуация на фронте остается контролируемой.

Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

"Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", — говорится в сообщении.

Никакой угрозы оцепления украинских войск нет, подчеркнули в Генштабе.

С начала суток на этом направлении произошло 13 боевых столкновений.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 марта, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп также заявил, что в этот момент тысячи украинских военных вроде бы "полностью в окружении" и находятся в уязвимом положении, а потому он просил Путина "пожалеть их", вероятно, имея в виду текущую ситуацию в Курщине.