Карта боевых действий в Украине на 22 апреля 2025 года

Продолжается 1154-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 253 управляемых авиационных бомбы. Кроме того, привлекли для поражения 2651 дрон-камикадзе и произвели 5832 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 — из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Марьино, Краснополье, Высокое, Малая Рыбица, Миропольское, Проходы, Студенок, Угроиды Сумской области; Александрополь, Покровск, Новопавловка, Муравка, Новодаровка, Дачное Донецкой области; Малиновка, Железнодорожное, Щербаки, Новояковловка, Степногорск Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и шесть артиллерийских систем противника.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодцы, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Верхнекаменного и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Временного Яра, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Тарасовка Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.

На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в направлении Степного и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия — успеха не имел.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, совершил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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