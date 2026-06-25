Конфликт со Смилянским: НБУ предлагает разделить "Укрпочту" на две компании

Национальный банк считает, что финансовое направление "Укрпочты" целесообразно передать отдельному юридическому лицу, которое могло бы обратиться к регулятору за лицензией.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Нацбанк готов консультировать Министерство развития общин и территорий Украины, которое от имени государства акционером АО "Укрпочта", по структуре такого бизнеса.

"Эта компания, по моим ощущениям, за девять месяцев может действительно получить лицензию по финансовой инклюзии, если будет действовать в рамках законодательства", – отметил Олейник.

Он также подчеркнул, что регулятор не принимал и не мог принимать никаких решений по выдаче или отказу в выдаче банковской лицензии "Укрпочте", поскольку компания не подавала полного официального пакета документов, необходимого для рассмотрения такого вопроса.

В Нацбанке также отрицали какие-либо утверждения о личном характере решения относительно генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского. В НБУ отметили, что решение стало результатом "несколького надзора, проверок, собеседований с членами наблюдательного совета и консультаций с профильным министерством".

Напомним, Национальный банк Украины заявил, что генеральный директор "Укрпочты "Игорь Смилянский" не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней.

Смилянский в свою очередь заявил, что планирует защищать в судебном порядке свою репутацию, а решение НБУ назвал личной местью руководителя регулятора Андрея Пышного.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смилянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Delo.ua.