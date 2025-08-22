- Тип
Потери врага по состоянию на 22 августа 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1276 сутки полномасштабной войны составляют 1 074 320 человек.
Потери России в войне на 22 августа 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 августа потеряла:
- личного состава – около 1074320 (+790) человек;
- танков – 11124 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23160 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 31835 (+46) ед;
- РСЗО – 1472 (+1) ед;
- средства ПВО – 1210 (+1) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 52787 (+318);
- крылатые ракеты – 3598 (+33);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 59 426 (+110);
- специальная техника – 3944 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 22 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 46 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
