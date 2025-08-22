Потери врага по состоянию на 22 августа 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1276 сутки полномасштабной войны составляют 1 074 320 человек.

Потери России в войне на 22 августа 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 августа потеряла:

личного состава – около 1074320 (+790) человек;

танков – 11124 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23160 (+3) ед;

артиллерийских систем – 31835 (+46) ед;

РСЗО – 1472 (+1) ед;

средства ПВО – 1210 (+1) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52787 (+318);

крылатые ракеты – 3598 (+33);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 59 426 (+110);

специальная техника – 3944 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 22 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

46 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

