Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 790 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1276 добу повномасштабної війни становлять 1 074 320 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 серпня втратила:
- особового складу – близько 1074320 (+790) осіб;
- танків – 11124 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23160 (+3) од;
- артилерійських систем – 31835 (+46) од;
- РСЗВ – 1472 (+1) од;
- засоби ППО – 1210 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318);
- крилаті ракети – 3598 (+33);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59426 (+110);
- спеціальна техніка – 3944 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
