Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 790 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1276 добу повномасштабної війни становлять 1 074 320 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 серпня втратила:

особового складу – близько 1074320 (+790) осіб;

танків – 11124 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23160 (+3) од;

артилерійських систем – 31835 (+46) од;

РСЗВ – 1472 (+1) од;

засоби ППО – 1210 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318);

крилаті ракети – 3598 (+33);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 59426 (+110);

спеціальна техніка – 3944 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

