Карта боевых действий в Украине на 22 августа 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1276-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 августа 2025 года
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 157 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 44 ракетами и 75 авиационных ударов, сбросил 125 управляемых авиационных бомб, привлек 5 875 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5709 артиллерийских обстрелов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Старая Гута Сумской области; Орехов, Новоукраинка, Красная Криница Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства ракетных войск и артиллерии, шесть пунктов управления, два состава горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и произвел 252 обстрела, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 августа 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Домашнее, Амбарное, Западное и в направлении Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Диброва, Заречное, Торское и в сторону Ямполя.

На Северском направлении наши войска отразили пять атак противника в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг шесть раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Орехово, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Новопавловка, Муравка, Новоуловка Лысовка, Дачное.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 35 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа   состоялась встреча   президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Автор:
Светлана Манько