Потери врага по состоянию на 24 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1612 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 436 100 человек.

Потери России в войне на 24 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июля потеряла:

личного состава – около 1 436 100 (+1 410) человек;

танков – 12 201 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 25 000 (+6) ед;

артиллерийских систем – 46 646 (+76) ед;

РСЗО – 1 968 (+7) ед.;

средств ПВО – 1 516 (+1) ед;

самолетов – 439 (+1) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2006 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 425 240 (+1 652) ед;

крылатых ракет – 4 938 (+2) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 124 787 (+544) ед;

специальной техники – 4 454 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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