- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 24 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1612 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 436 100 человек.
Потери России в войне на 24 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июля потеряла:
- личного состава – около 1 436 100 (+1 410) человек;
- танков – 12 201 (+10) ед;
- боевых бронированных машин – 25 000 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 46 646 (+76) ед;
- РСЗО – 1 968 (+7) ед.;
- средств ПВО – 1 516 (+1) ед;
- самолетов – 439 (+1) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2006 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 425 240 (+1 652) ед;
- крылатых ракет – 4 938 (+2) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 124 787 (+544) ед;
- специальной техники – 4 454 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.