Втрати ворога станом на 24 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1612 добу повномасштабної війни становлять 1 436 100 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 липня втратила:

особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб;

танків – 12 201 (+10) од.;

бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.;

артилерійських систем – 46 646 (+76) од.;

РСЗВ – 1 968 (+7) од.;

засобів ППО – 1 516 (+1) од.;

літаків – 439 (+1) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од.;

крилатих ракет – 4 938 (+2) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 124 787 (+544) од.;

спеціальної техніки – 4 454 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.