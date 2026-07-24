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Втрати ворога станом на 24 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1612 добу повномасштабної війни становлять 1 436 100 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 липня втратила:
- особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб;
- танків – 12 201 (+10) од.;
- бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.;
- артилерійських систем – 46 646 (+76) од.;
- РСЗВ – 1 968 (+7) од.;
- засобів ППО – 1 516 (+1) од.;
- літаків – 439 (+1) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од.;
- крилатих ракет – 4 938 (+2) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 124 787 (+544) од.;
- спеціальної техніки – 4 454 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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