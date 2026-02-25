Потери врага по состоянию на 25 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1463 сутки полномасштабной войны составляют 1 262 490 человек.

Потери России в войне на 25 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 февраля потеряла:

личного состава – около 1 262 490 (+1 070) человек

танков – 11 701 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 091 (+5) ед.

артиллерийских систем – 37 589 (+29) ед.

РСЗО – 1 655 (+1) ед.

средства ПВО – 1305 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 146 457 (+886) ед.

крылатые ракеты – 4 347 (+0) ед.

корабли/катера – 29 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 79 971 (+145) ед.

специальная техника – 4075 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 95 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

