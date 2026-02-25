Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1463-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 164 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано вісім боєзіткнень, противник здійснив 87 обстрілів, з яких 9 – із застосуванням РСЗВ. Також завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Ставки, Новосергіївка та Степове.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районах населених пунктів Степногірськ, Степове та Плавні.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 25 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько