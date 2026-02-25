Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1463-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 164 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 83 авиационных удара, сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5964 дрона-камикадзе и осуществил 3293 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 136 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Екатериновка, Великомихайловка, Левадное, Орлы, Гавриловка, Писанцы, Просяна, Подгавриловка, Новосолошино, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Долинка, Заречное.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки было зафиксировано восемь боевых столкновений, противник совершил 87 обстрелов, из которых 9 – с применением РСЗО. Также нанес один авиаудар с применением двух КАБ.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Вильча, Синельниково, Малая Волча и Зеленое.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного, Куриловки, Борисовской Андреевки и Купянска.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Ставки, Новосергеевка и Степное.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Дроновки, Рай-Александровки и Закотного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Новомитровки и Константиновки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Софиевки, Плещеевки, Берестки, Ильиновки и Степановки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Покровска, Котлиного, Молодецкого, Филиала, Гришиного, Новоалександровки и Удачного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Тернового, Нового Запорожья и Согласия.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Железнодорожного, Загорного, Святопетровки, Криничного и Гуляйполя.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Ореховском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Степногорск, Степное и Плавное.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько