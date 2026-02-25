- Тип
Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026 года
Продолжается 1463-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 февраля 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 164 боевых столкновения.
Вчера противник нанес 83 авиационных удара, сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5964 дрона-камикадзе и осуществил 3293 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 136 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Екатериновка, Великомихайловка, Левадное, Орлы, Гавриловка, Писанцы, Просяна, Подгавриловка, Новосолошино, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Долинка, Заречное.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки было зафиксировано восемь боевых столкновений, противник совершил 87 обстрелов, из которых 9 – с применением РСЗО. Также нанес один авиаудар с применением двух КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Вильча, Синельниково, Малая Волча и Зеленое.
На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного, Куриловки, Борисовской Андреевки и Купянска.
На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Ставки, Новосергеевка и Степное.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Дроновки, Рай-Александровки и Закотного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Новомитровки и Константиновки.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Софиевки, Плещеевки, Берестки, Ильиновки и Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Покровска, Котлиного, Молодецкого, Филиала, Гришиного, Новоалександровки и Удачного.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Тернового, Нового Запорожья и Согласия.
На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Железнодорожного, Загорного, Святопетровки, Криничного и Гуляйполя.
На Ореховском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Степногорск, Степное и Плавное.
На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
