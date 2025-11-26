Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 26 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1372 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 168 550 человек.

Потери России в войне на 26 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 ноября потеряла:

  • личного состава – близко   1 168 550 (+980) человек ;
  • танков –   11 372 (+4)   ед.;
  • боевых бронированных машин –   23 625 (+1)   ед.;
  • артиллерийских систем –   34 688 (+44)   ед.;
  • РСЗО – 1 549 (+0) ед;
  • средства ПВО –   1 252 (+2)   ед.;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –   84 960 (+743)   ед.;
  • крылатые ракеты – 3 3 995 (+14)   ед.;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны –   68 242 (+124)   ед.;
  • специальная техника –   4 007 (+1)   ед.
Пораженные воздушные цели врага на 26 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных БПЛА на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

