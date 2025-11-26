Потери врага по состоянию на 26 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1372 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 168 550 человек.

Потери России в войне на 26 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 ноября потеряла:

личного состава – близко 1 168 550 (+980) человек ;

; танков – 11 372 (+4) ед.;

ед.; боевых бронированных машин – 23 625 (+1) ед.;

ед.; артиллерийских систем – 34 688 (+44) ед.;

ед.; РСЗО – 1 549 (+0) ед;

средства ПВО – 1 252 (+2) ед.;

ед.; самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 84 960 (+743) ед.;

ед.; крылатые ракеты – 3 3 995 (+14) ед.;

ед.; корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 68 242 (+124) ед.;

ед.; специальная техника – 4 007 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 26 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных БПЛА на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

