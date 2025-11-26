Карта боевых действий в Украине на 26 ноября 2025 года

Продолжается 1372-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4494 обстрела, из них 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6925 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Белогорья, Великомихайловка, Гуляйполе, Орехов, Новояковловка Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, три артиллерийских системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиабомб, и произвел 181 обстрел, три из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Синельниково и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел пять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман.

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 11 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Серебрянки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении наши защитники отразили атаку противника в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Константиновки, Щербиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и в направлениях Николайполья и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Уют, Новое Шахово, Дорожное, Свободное, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверевое, Удачное, Гришино, Молодецкое, Муравко, Филиал.

На Александровском направлении противник за прошедшие сутки совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Вербовое, Сосновка, Привольное, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили 16 атак врага в направлениях Доброполье и Гуляйполя, вблизи Веселого, Затишье, Зеленого Роща и Высокого.

На Ореховском направлении отражена одна атака противника близ Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

