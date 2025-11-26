Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1372-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень.  

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе.  

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я, Великомихайлівка, Гуляйполе, Оріхів, Новояковлівка Запорізької області; Садове Херсонської області.  

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.  

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, три з яких — із реактивних систем залпового вогню.  

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Синельникового та Кам’янки.  

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та у напрямку Новоплатонівки.  

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів п’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман.  

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 11 ворожих спроб просунутися вперед у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Свято-Покровського.  

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру.  

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Костянтинівки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки.  

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія.  

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Соснівка, Привільне, Красногірське.  

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого.  

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку противника поблизу Приморського.  

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту. 

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 26 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько