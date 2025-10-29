Потери врага по состоянию на 29 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1344 сутки полномасштабной войны составляют 1 139 900 человек.

Потери России в войне на 29 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 октября потеряла:

личного состава – около 1 139 900 (+1 150) человек;

танков – 11 303 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23 511 (+3) ед;

артиллерийских систем – 34 064 (+20) ед;

РСЗО – 1 530 (+1) ед;

средства ПВО – 1230 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313) ед;

крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 65 865 (+79) ед;

специальная техника – 3986 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 29 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.