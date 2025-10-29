- Тип
Потери врага по состоянию на 29 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1344 сутки полномасштабной войны составляют 1 139 900 человек.
Потери России в войне на 29 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 октября потеряла:
- личного состава – около 1 139 900 (+1 150) человек;
- танков – 11 303 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23 511 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 34 064 (+20) ед;
- РСЗО – 1 530 (+1) ед;
- средства ПВО – 1230 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313) ед;
- крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 65 865 (+79) ед;
- специальная техника – 3986 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 29 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 93 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.
- зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 10 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
