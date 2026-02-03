- Тип
Потери врага по состоянию на 3 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 760 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1441 сутки полномасштабной войны составляют 1 242 290 человек.
Потери России в войне на 3 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 февраля потеряла:
- личного состава - около 1 242 290 (+760) человек;
- танков - 11 633 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 23 985 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 36 855 (+53) ед;
- РСЗО - 1 633 (+0) ед;
- средств ПВО - 1 292 (+1) ед;
- самолетов - 435 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 122 388 (+1 171) ед;
- крылатых ракет - 4 205 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 76 738 (+153) ед;
- специальной техники - 4 058 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 450 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
- 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
- 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
- сбито/подавлено 412 ударных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
