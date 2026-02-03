Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 3 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 760 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1441 сутки полномасштабной войны составляют 1 242 290 человек.

Потери России в войне на 3 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 февраля потеряла:

  • личного состава - около 1 242 290 (+760) человек;
  • танков - 11 633 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 985 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 36 855 (+53) ед;
  • РСЗО - 1 633 (+0) ед;
  • средств ПВО - 1 292 (+1) ед;
  • самолетов - 435 (+0) ед;
  • вертолетов - 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 122 388 (+1 171) ед;
  • крылатых ракет - 4 205 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед;
  • подводных лодок - 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 76 738 (+153) ед;
  • специальной техники - 4 058 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 3 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 450 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
  • 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
  • 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
  • сбито/подавлено 412 ударных БпЛА разных типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 3 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько