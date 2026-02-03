Потери врага по состоянию на 3 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 760 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1441 сутки полномасштабной войны составляют 1 242 290 человек.

Потери России в войне на 3 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 февраля потеряла:

личного состава - около 1 242 290 (+760) человек;

танков - 11 633 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 23 985 (+4) ед;

артиллерийских систем - 36 855 (+53) ед;

РСЗО - 1 633 (+0) ед;

средств ПВО - 1 292 (+1) ед;

самолетов - 435 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 122 388 (+1 171) ед;

крылатых ракет - 4 205 (+0) ед;

кораблей/катеров - 28 (+0) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 76 738 (+153) ед;

специальной техники - 4 058 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 3 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 450 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

4 ракеты "Циркон"/"Оникс";

11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;

20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";

сбито/подавлено 412 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

