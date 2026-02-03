Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

ссу, война, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1441-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7737 дронов-камикадзе и осуществил 3790 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы, Диброва Днепропетровской области; Железнодорожное, Горькое, Лесное, Воздвижовка, Барвиновка, Долинка, Копани, Приморское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, пять орудий на огневой позиции и боеприпасы российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник совершил 127 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении во враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Дворичанское и в сторону населенных пунктов Прилипка, Кутьковка, Фиголовка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг провел десять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышева, Ставки, Дибровы.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Калеников, Рай-Александровки, Платоновки, Закотного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку в направлении населенного пункта Червоное.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Новопаловки, Миколайполья, Софиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Светлое, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка, Шевченко, Гришино.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил шесть атак в районах Егоровки, Согласия и в сторону Ивановки, Остаповского.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Доброполья, Зеленого.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в районе Приморского.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении враг прошедших суток провел одно неудачное наступательное действие.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько