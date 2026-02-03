- Тип
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 760 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1441 добу повномасштабної війни становлять 1 242 290 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 лютого втратила:
- особового складу — близько 1 242 290 (+760) осіб;
- танків — 11 633 (+6) од.;
- бойових броньованих машин — 23 985 (+4) од.;
- артилерійських систем — 36 855 (+53) од.;
- РСЗВ — 1 633 (+0) од.;
- засобів ППО — 1 292 (+1) од.;
- літаків — 435 (+0) од.;
- гелікоптерів — 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 122 388 (+1 171) од.;
- крилатих ракет — 4 205 (+0) од.;
- кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 76 738 (+153) од.;
- спеціальної техніки — 4 058 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних 450 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 4 ракети “Циркон”/“Онікс”;
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;
- 20 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К”;
- збито/подавлено 412 ударних БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.