Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 760 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1441 добу повномасштабної війни становлять 1 242 290 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 лютого втратила:

особового складу — близько 1 242 290 (+760) осіб;

танків — 11 633 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 23 985 (+4) од.;

артилерійських систем — 36 855 (+53) од.;

РСЗВ — 1 633 (+0) од.;

засобів ППО — 1 292 (+1) од.;

літаків — 435 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 122 388 (+1 171) од.;

крилатих ракет — 4 205 (+0) од.;

кораблів / катерів — 28 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 76 738 (+153) од.;

спеціальної техніки — 4 058 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних 450 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

4 ракети “Циркон”/“Онікс”;

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К”;

збито/подавлено 412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

