Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,30

51,10

Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 760 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1441 добу повномасштабної війни становлять 1 242 290 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 лютого втратила:

  • особового складу — близько 1 242 290 (+760) осіб;
  • танків — 11 633 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин — 23 985 (+4) од.;
  • артилерійських систем — 36 855 (+53) од.;
  • РСЗВ — 1 633 (+0) од.;
  • засобів ППО — 1 292 (+1) од.;
  • літаків — 435 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 347 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 122 388 (+1 171) од.;
  • крилатих ракет — 4 205 (+0) од.;
  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
  • підводних човнів — 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 738 (+153) од.;
  • спеціальної техніки — 4 058 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  450 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 4 ракети “Циркон”/“Онікс”; 
  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; 
  • 3 крилаті ракети Х-22/Х-32; 
  • 20 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К”;
  • збито/подавлено 412 ударних БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Світлана Манько