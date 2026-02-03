Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

зсу, війна, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1441-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Діброва Дніпропетровської області; Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 127 обстрілів, в тому числі п’ять - з реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив шість атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Іванівки, Остапівського.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у районі Приморського.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

