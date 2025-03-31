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Потери врага по состоянию на 31 марта 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1132 сутки полномасштабной войны составляют 915 230 человек.
Потери России в войне на 31 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 марта потеряла:
- личного состава – около 915 230 (+1230) человек,
- танков ‒ 10496 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21819 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 25537 (+30) ед,
- РСЗО – 1347 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1123 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31416 (+71),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42593 (+65) ед,
- специальная техника ‒ 3787 (+0)
Пораженные воздушные цели врага на 31 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.
- 45 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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