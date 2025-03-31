Карта боевых действий в Украине на 31 марта 2025 года

Продолжается 1132-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 116 авиационных ударов, задействовал две ракеты и сбросил 223 КАБ. Кроме этого, совершил более 5300 тысяч обстрелов, из них 130 из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2620 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Миропольское, Краснополье Сумской области; Купянск Харьковской области; Новопавловка, Преображенка Донецкой области; Новодаровка, Новополье, Зеленое Поле, Гуляйполе и Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и недалеко от Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполевки, Колодцев и в сторону Богуславки, Нового и Новомихайловки.

На Северском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения недалеко от Ступочек и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Крымского, Торецкого и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка, а также в сторону Малиновки, Котляровки, Богданов.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 11 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки у Привольного и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников неподалеку от населенных пунктов Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлении Садового, успеха не имел.

В операционной зоне в Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 20 авиационных ударов с применением 31 управляемой бомбы, а также совершил 347 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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